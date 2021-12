Uma mulher de 38 anos morreu nesta terça-feira (7) após fazer uma cirurgia plástica em uma clínica particular no Lourdes, região Centro-sul de Belo Horizonte. A vítima teve que ser internada às pressas no hospital Vera Cruz, no Barro Preto, já que o espaço onde ocorreu o procedimento não possui estrutura de CTI.

De acordo com a Polícia Militar, a corporação foi acionada após o marido da paciente ter causado tumulto no hospital ao receber a notícia da morte da esposa. Ele contou que a mulher havia entrado para o bloco cirúrgico da clínica por volta das 7h20 da última segunda-feira (6), retornando para o quarto apenas às 13h.

A irmã da vítima, que a acompanhou durante os procedimentos de abdominoplastia e lipoaspiração, explicou à PM que em certo momento a paciente começou a se queixar de dores e falta de ar.

Conforme o relato, a acompanhante saiu do quarto para chamar os enfermeiros da clínica e, ao retornar, a irmã já estava desacordada. Os profissionais então iniciaram a massagem cardíaca e acionaram o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu).

No local, os paramédicos entubaram a paciente e a levaram até o hospital Vera Cruz, onde foi realizada nova tentativa de reanimação. A mulher chegou ao local às 21h e faleceu quatro horas depois. A causa da morte foi registrada como embolia pulmonar.

A Polícia Civil informou nesta terça-feira (7) que a ocorrência foi registrada e o caso já está sendo investigado.

Médico

A Polícia Militar entrou em contato com o médico responsável pela cirurgia. Segundo a corporação, ele afirmou que o procedimento ocorreu bem.

Ainda conforme o especialista, ele não trabalha na clínica e usa apenas a estrutura para atender outros pacientes. A reportagem tentou contato com a clínica mas até o fechamento desta matéria não obteve retorno.

A Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte informou que o estabelecimento possui alvará de autorização sanitária para a realização de cirurgias plásticas e atende aos requisitos da legislação. O órgão não comentou sobre a necessidade de CTI nesse local.

Luto

A vítima era funcionária da Prefeitura de Brumadinho, na região Metropolitana de Belo Horizonte, e trabalhava no Complexo Hospitalar Valdemar de Assis Barcelos. O prefeito da cidade junto com a Secretaria de Saúde lamentaram o falecimento da profissional. "Enviamos nossas condolências aos amigos e familiares”.

(*) com Bernardo Estillac

