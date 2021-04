Uma mulher de 33 anos morreu e outras três pessoas ficaram feridas após serem atropeladas por um carro na noite desse domingo (18), no bairro Jardim América, na região Oeste de Belo Horizonte. Elas estavam em cima da calçada quando foram atropeladas.

Os feridos são duas mulheres, de 32 e 34 anos, e uma criança de 1 ano, filho da mulher que morreu no local. Todos foram levados para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, na bairro Santa Efigênia, na região Centro-Sul de BH.

De acordo com a Polícia Militar, dois carros se envolveram no acidente. O condutor de um deles, de 23 anos, informou aos militares que seguia na rua Xapuri quando foi atingido por um outro veículo, que estava em alta velocidade, no momento em que passava pelo cruzamento da rua Pitanga. Com a batida, os dois automóveis subiram no passeio e um deles atingiu as vítimas.

O motorista de um dos veículos realizou o teste do bafômetro, e teve resultado considerado negativo. O outro condutor, também de 23 anos e responsável pelo atropelamento, se recusou a fazer o teste. Ele passou mal e precisou de atendimento médico, sendo socorrido para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde ficou em observação.

A perícia da Polícia Civil esteve no local e o corpo da mulher foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). Os dois veículos foram apreendidos e a ocorrência direcionada ao Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG).

