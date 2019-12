Mais um feminicídio foi registrado na Região Metropolitana de Belo Horizonte nessa sexta-feira (27). Uma jovem de 22 anos morreu após ser esfaqueada no pescoço pelo companheiro, dentro da casa onde moravam, no bairro Retiro da Serra, em Jaboticatubas. O suspeito chegou a fugir, mas foi preso.

Segundo a Polícia Militar, mesmo ferida, a vítima usou as mãos para tentar estancar o sangramento e saiu até a rua do condomínio Retiro da Serra pedindo ajuda. Logo atrás dela veio o companheiro, que informou às testemunhas que a mulher havia tentado se matar.

A jovem foi socorrida pelos irmãos e levada para o hospital de Lagoa Santa, na Grande BH, onde não resistiu aos ferimentos e morreu. A causa da morte foi um ferimento profundo no pescoço causado por faca.

Enquanto a vítima era socorrida, o autor aproveitou para fugir do local do crime. Mas após rastreamento na casa do pai e de uma possível amante, ele foi detido. As buscas contaram até com um helicóptero da PM.

Um irmão da mulher contou aos militares que o suspeito trabalhava há seis meses no condomínio e morava junto com a jovem. As brigas entre o casal eram frequentes e se intensificaram na última semana.

O crime foi registrado na 5ª delegacia de polícia Civil de Jaboticatubas.