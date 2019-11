Uma mulher, de 51 anos, morreu atropelada ao pular de um ônibus em movimento que pegava fogo. O caso aconteceu na zona rural de Cordislândia, no Sul de Minas, na segunda-feira (25).

De acordo com a Polícia Militar, o veículo transportava trabalhadores rurais de uma fazenda e estava com a documentação atrasada. Além da vítima, outra passageira também se feriu ao tentar resgatar a mulher.

Aos militares que registraram a ocorrência, o motorista contou que trafegava dentro da fazenda quando a cabine do ônibus começou a pegar fogo. Os trabalhadores entraram em pânico, foram para a porta dianteira do veículo e começaram a descer, mesmo com o veículo em movimento.

O condutor disse que, na tentativa de evitar uma tragédia, jogou o ônibus contra um barranco. Neste momento, conforme testemunhas, a mulher pulou e foi esmagada pelas rodas do coletivo. A esposa do motorista tentou resgatar a vítima e ficou prensada entre o ônibus e o barranco.

Socorro

As duas vítimas foram socorridas por ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levadas paa hospitais da região. Contudo, a mulher que teve o corpo esmagado chegou morta na unidade de saúde. A outra sofreu lacerações nas orelhas e ferimentos na cabeça. De acordo com a PM, o motorista teve ferimento leves nas pernas.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de São Gonçalo do Sapucaí. A Polícia Civil informou que a perícia foi acionada para vistoriar o ônibus. Nos próximos dias, o motorista e as testemunhas serão intimados para prestar depoimentos.