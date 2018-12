Uma mulher morreu após ser atropelada por um ônibus dentro da Estação Diamante, no Barreiro, na manhã desta terça-feira (18). As informações preliminares indicam que ela teria caído próximo ao coletivo e o motorista não conseguiu frear a tempo, passando por cima da perna da vítima. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e o médico atestou o óbito no local.

O Corpo de Bombeiros também foi acionado, mas não atuou na ocorrência, pois o Samu já estava no local trabalhando no salvamento da vítima.

A BHTrans não informou a linha do ônibus que atropelou a mulher, mas no sistema consta que era uma linha intermunicipal. Não há informações se o trânsito de coletivos foi afetado no local.

De acordo com a Polícia Militar, houve uma aglomeração de pessoas em torno do acidente.