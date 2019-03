Uma mulher, que ainda não teve a idade divulgada, morreu na noite desta terça-feira (5) de Carnaval após ser encontrada desacordada no meio da multidão na Praça da Estação, no Centro de Belo Horizonte. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros (CBMMG), que chegou a atender a foliona na estrutura montada próximo ao palco, porém, sem sucesso.

Conforme a corporação, a mulher, de aparentemente 30 anos, foi encontrada por brigadistas no meio do público volta das 19h. Ela foi encaminhada imediatamente para o Posto Médico Avançado (PMA), que fica atrás do palco e tem a presença de agentes dos Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e passou por várias tentativas de reanimação, que duraram 20 minutos.

A mulher não portava documentos e apresentava marcas no pescoço, o que levantou a suspeita inicial de estrangulamento, porém, de acordo com os bombeiros, somente a Polícia Civil (PC) poderá atestar qual foi a causa da morte, após análise do médico legista. Pelo levantamento feito no local, não foi possível apontar a causa da morte.O prazo da perícia é de 30 dias.

Apesar de toda a movimentação policial, inclusive com a chegada do rabecão para recolher o corpo da vítima, o show continuou normalmente no palco da Praça da Estação.



Rabecão chega ao centro médico montado atrás do palco para recolher o corpo Rabecão chega ao centro médico montado atrás do palco para recolher o corpo

Esfaqueada

O palco da Praça da Estação registrou pelo menos uma outra ocorrência de violência desde o início da folia. Na madrugada de segunda-feira (4), uma mulher de 32 anos foi esfaqueada no local. Ela foi atingida no abômen e socorrida por populares para o Hospital Odilon Behrens. Ninguém foi preso pelo crime até agora.

*Colaborou Simon Nascimento

Leia mais:

Rapaz morre após ser baleado duas vezes em festa de Carnaval de Ouro Preto

Jovem morre espancado após briga no bairro Castelo

Impedido pela PM de criticar Bolsonaro, Tchanzinho Zona Norte diz que vai à Corregedoria e ao MP