Uma batida envolvendo um ônibus e um carro deixou uma mulher morta e outra ferida, no fim da noite dessa segunda-feira (9), em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu na LMG-808, altura do bairro Granja Ouro Branco. Com o impacto da colisão, as duas ocupantes do veículo de passeio ficaram presas às ferragens.

Os militares foram acionados e retiraram as vítimas do automóvel. Uma delas, de 23 anos, que dirigia o carro, foi levada para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII com ferimentos nos membros inferiores e superiores. A outra, de 49, sofreu uma parada cardiorrespiratória, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O óbito foi constatado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

As circunstâncias do acidente não foram esclarecidas.