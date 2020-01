Uma mulher morreu e outras três pessoas ficaram feridas após uma colisão entre duas motocicletas na tarde deste domingo (12), na MG-010, em Jaboticatubas, na região metropolitana de BH.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu no sentido Serra do Cipó, por volta de 12h. A vítima fatal estava na garupa do veículo e não resistiu à batida. Além dela, outra mulher, também no passageiro, sofreu escoriações. Ela foi levada pelos militares para o Hospital Risoleta Neves.

Os pilotos das motos também ficaram feridos: um deles, foi encontrado caído ao chão, com suspeita de fratura nas costelas. O outro, de aproximadamente 40 anos, foi resgatado com suspeita de fratura em um dos braços.

Um dos homens foi resgatado pelos militares e levado para o Risoleta Neves e o outro foi transportado pela ambulância de Santana do Riacho. A Polícia Militar foi acionada, juntamente com a perícia da Polícia Civil.

Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente.