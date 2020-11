Uma mulher de 59 anos foi espancada a pauladas pelo marido, de 48, na madrugada dessa quarta-feira (4), na cidade de José Raydan, região Leste de Minas. Segundo a Polícia Militar, um pedido de separação causou a agressão.

De acorodo com o Boletim de Ocorrência (B.O), a PM foi acionada após uma vizinha receber mensagem do genro da vítima, que mora em Belo Horizonte. Ao chegar na casa da mulher, a testemunha constatou a agressão e chamou as autoridades.

Nesse momento, a vítima conseguiu se desvencilhar do companheiro e sair da casa, procurando socorro na rua. Vizinhos disponibilizaram um carro para levá-la ao Hospital Santa Maria Eterna, em Santa Maria do Suaçuí, também no Leste do Estado.

O agressor não foi encontrado pela polícia, que faz buscas na região. No hospital, a mulher relatou que o companheiro a espancava há tempos, mas que nunca comentou com parentes ou o denunciou. A vítima foi orientada a procurar a Polícia Civil.