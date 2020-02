Uma mulher de 33 anos foi presa na noite desse sábado (15), no bairro Santa Tereza, região Leste de Belo Horizonte, após esfaquear um homem de 46 anos que invadiu a sua residência e começou a bater na ex-esposa dele, que também estava ali. O agressor tentou fugir quando viu a mulher com a faca na mão, mas foi alcançado por ela e esfaqueado na barriga.

Segundo a Polícia Militar, após ser presa, a mulher confessou o crime e contou que estava em sua casa conversando com a ex-esposa dele, quando o homem invadiu a residência e começou a brigar com a ex, a agredindo com socos e tapas. A mulher, então, tentou impedir as agressões e o homem iniciou "uma quebradeira na casa toda", como ela relatou à polícia. Além disso, ele também deu um soco na cara dela.

Neste momento, a dona da casa, então, pegou uma faca na cozinha e foi atrás do homem, que tentou fugir saindo da residência e correndo pelas ruas, mas, ao alcançá-lo, ela deu duas facadas na barriga dele, que tentou continuar correndo mas acabou perdendo as forças e caindo a poucos metros dali.

Uma ambulância do Samu foi ao local e chegou a socorrer o homem para o Hospital Odilon Behrens, no entanto, devido à gravidade dos ferimentos, ele acabou morrendo na unidade.

Após o crime, a mulher também fugiu, mas foi localizada pouco tempo depois, no bairro Floresta, onde contou o que aconteceu e indicou onde havia escondido a faca: embaixo de um monte de roupas, dentro de um tanque. A suspeita foi levada para a Central de Flagrantes I e a faca foi apreendida.

