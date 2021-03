Após investigações da Polícia Federal, a mulher acusada de aplicar vacinas contra a Covid-19 em empresários e políticos de Belo Horizonte foi presa e encaminhada à penitenciária Estevão Pinto, na capital mineira. Ela poderá cumprir até 15 anos de prisão, se condenada, por susteita de importação ilegal, desvio das doses ou falsificação.

Na terça-feira (30), a PF cumpriu dois mandados de busca e apreensão na casa da suposta enfermeira e do filho, além de em uma clínica de BH. Os dois são acusados de comercializar e aplicar imunizantes de origem ilícita em uma garagem de ônibus de um dos maiores conglomerados de transporte de Minas.

Entre o material apreendido com os suspeitos estão cartões de vacinação com indicação da aplicação das doses do imunizante com o nome da Pfizer, seringas e caixas térmicas com as vacinas. Os objetos foram encaminhados à perícia para identificação da substância.

Mãe, filho e um motorista, que teria levado a mulher até a garagem no dia da suposta imunização, foram levados ontem para a sede da Polícia Federal, onde prestaram depoimento. A corporação informou que trabalha com as hipóteses de que as vacinas tenham sido importadas ilegalmente, desviadas do Ministério da Saúde ou, ainda, falsificadas.

Em depoimentos prestados aos delegados na segunda-feira (29), os empresários admitiram a aquisição dos medicamentos de procedência ilícita e que o valor cobrado por duas aplicações foi de R$ 600. Ainda de acordo com a PF, a mulher, uma cuidadora de idosos que se passava por enfermeira, tem passagem por furto e também teria comercializado vacinas ilegais para outras pessoas, além dos investigados na operação Camarote.

“As investigações continuam, com oitiva das pessoas que teriam sido vacinadas pela mulher e demais pessoas que a teriam indicado para terceiros. As outras duas pessoas que também prestaram depoimento na noite de ontem e foram liberadas tornarão a ser ouvidas”, disse a PF, em nota.

O caso

A ação foi deflagrada após reportagem da revista Piauí, publicada em 24 de março, ter revelado, por meio de vídeos, a vacinação clandestina de empresários e políticos dentro de uma das garagens de uma empresa de transporte.

Em nota, a Pfizer negou “qualquer venda ou distribuição de sua vacina contra a Covid-19 no Brasil fora do âmbito do Programa Nacional de Imunização”. Ainda segundo a empresa, o imunizante Comirnaty ainda não está disponível no Brasil.

*Com informações de Rosiane Cunha

