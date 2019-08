Foi transferida esta sexta-feira (16) para o Hospital de Pronto-Socorro (HPS) João XXIII, em Belo Horizonte, pelo avião do Corpo de Bombeiros, a mulher de 36 anos que teve cerca de 50% do corpo queimado por um homem no meio de uma rua de Ouro Fino, no Sul de Minas, no último domingo (11). A vítima, que vendia balas em um sinal de trânsito, foi atacada por um rapaz de 19 anos com a técnica circense conhecida como "cuspidor de fogo" após um desentendimento entre eles.

Segundo a corporação, o avião Arcanjo 07 voou com uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) até a cidade Pouso Alegre, também no Sul do Estado, onde a vítima estava internada. A mulher foi levada até o hospital na capital, onde passará por um tratamento especializado.

O ataque sofrido pela vítima foi flagrado por câmeras de segurança. O vídeo mostra que a mulher caminhava na avenida Guarda-Mor Lustosa, no Centro do município, quando o suspeito se aproximou, com uma tocha de fogo nas mãos, e joga um líquido inflamável no corpo dela. Na cena seguinte é possível ver as chamas tomando conta do corpo da mulher. Ela corre com o corpo em chamas e é socorrida por uma pessoa que passava pelo local.

As chamas foram rapidamente extintas.De acordo com a PM, o suspeito e a vítima já se conheciam, e o crime teria motivação fútil. Os dois, que dormiam em um albergue da prefeitura, ficavam próximos dos semáforos da cidade fazendo malabares e pedindo dinheiro para os motoristas. Depois do crime, o suspeito fugiu, mas foi encontrado próximo da rodoviária, tentando fugir da cidade. Uma outra andarilha que estava com ele no momento do crime e da prisão também foi detida.

Confira o vídeo que mostra o momento do ataque:

