Uma mulher de 41 anos foi queimada gravemente após, segundo vizinhos, ter incendiado a própria casa durante uma briga com o namorado, na madrugada desta quinta-feira (14), no bairro União, região Nordeste da capital.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, três viaturas da corporação foram ao local, mas os vizinhos da vítima conseguiram extinguir as chamas do apartamento. O caso ocorreu na rua Jefferson, por volta das 4h20.



A mulher foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) com queimaduras graves e encaminhada para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII.

A reportagem entrou em contato com a instituição, que não divulga o estado de saúde de pacientes.