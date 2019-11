Fragilizadas, mas dispostas a romper a barreira do silêncio, vítimas da violência doméstica buscam cada vez mais ajuda contra ameaças e agressões sofridas por companheiros e ex-maridos. Por hora, quatro medidas protetivas são concedidas a mineiras no Estado. O “escudo” oferecido pela lei é importante, pois impede que os algozes se aproximem das mulheres. No entanto, outros desafios ainda estão pela frente, destacam especialistas.

De janeiro a outubro deste ano, mais de 32 mil ordens judiciais foram expedidas em Minas – média de 107 por dia. Há três meses, o Hoje em Dia mostrou que eram 70 pedidos de afastamento a cada 24 horas. Os dados são da Polícia Civil.

Os números elevados mostram parte da violência contra a mulher. À medida em que elas estão tomando consciência e coragem para denunciar, estamos tendo noção do tamanho do problema. Agora, conseguimos perceber a ponta do iceberg que estava escondido debaixo d’água. As medidas protetivas são importantes, mas não é possível conter esses casos crescentes só com essas ações ou condenações. É fundamental ter uma medida preventiva, com mudança de valores e de cultura. Não dá para resolver essa questão só por meio da punição. É preciso construir uma nova geração de homens livres do patriarcalismo. É muito importante que esse tema fosse mais considerado no processo educacional. Tem que ser inserido a partir do ensino fundamental. Só pela lei nós não vamos mudar essa triste realidade"

Luiz Flávio Sapori, sociólogo e ex-secretário-adjunto de Segurança Pública do Estado