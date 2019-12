Mulheres protestam contra violência doméstica; por dia, são 50 ataques em bh

Mais do que um grito por socorro. Mulheres vão clamar por respeito, segurança e justiça em 27 cidades, incluindo Belo Horizonte. Um ato contra a violência doméstica visa a chamar a atenção para as covardias cometidas dentro e fora de casa. Até outubro, mais de 15 mil ataques – como agressões, assédios e feminicídios – ocorreram na capital. Para especialistas, a conscientização é essencial, mas é preciso quebrar o silêncio e punir quem pratica os crimes.

Liderada pela ONG Mulheres Unidas pelo Brasil e com apoio da ONU, a ação acontece na Praça da Liberdade, na região Centro-Sul. Uma das organizadoras do evento, a executiva Eliana Ta-meirão, declara que já passou da hora de o público feminino se unir para mudar o próprio destino. “Basta, chega. Não podemos continuar com esses números. As culturas machista e do estupro têm que acabar. Não podemos aceitar essa realidade”.

Vítima de violência moral por mais de seis anos, a contadora Karina Santos, de 43 anos, participará do movimento. Para ela, os homens também deveriam aderir à iniciativa. “A causa não é só das mulheres, mas sobretudo deles, que precisam aprender a nos respeitar e amar. Eles têm papel fundamental nesse processo”, afirma.

A consultora de imagens Joyce Oliveira, de 33 anos, também marcará presença. Com um histórico de agressões sofridas pelo ex-marido, a jovem acredita que, quanto mais mobilização, maior a chance de dar fim a relacionamentos abusivos. “É fundamental dar força para que essas mulheres tenham coragem de denunciar a violência sofrida”.

DENUNCIE

A violência doméstica na metrópole escancara uma média de 50 ataques por dia contra o público feminino. Delegada de Mulheres em BH, Isabella Franca destaca que todos os órgãos de segurança estão empenhados na luta contra os agressores. No entanto, a investigadora reforça</CW>a importância de se buscar auxílio denunciando maridos e ex-companheiros.

PARA TODOS – “A causa não é só das mulheres, mas sobretudo dos homens, que precisam aprender a nos respeitar e amar”, reforça Karina, que também participará do evento

“Hoje, podemos solicitar a medida protetiva. Caso o infrator não cumpra, temos o recurso do encarceramento. Em qualquer situação, temos medidas eficazes para responsabilizar o agressor. Ele não ficará impune”, garante a delegada, que ainda acrescentou: “qualquer mulher pode ser vítima e, infelizmente, a violência atinge todos os setores. Não tem raça, nem religião nem classe social”.

ALÉM DISSO

A marcha de domingo foi batizada de “Dia Laranja”. A cor representa luz e inspiração, diz Eliana Tameirão, da ONG Mulheres Unidas pelo Brasil. “Por isso, pedimos que todas vistam uma camisa ou coloquem um lenço laranja para se juntar a nós nesta causa tão importante”. Trezentas blusas do evento foram distribuídas gratuitamente.

A concentração está prevista para 9h30 no Coreto da Praça da Liberdade. De lá, o grupo seguirá pelas avenidas João Pinheiro e Afonso Pena, próximo à Feira Hippie. Conforme os organizadores, centenas de pessoas são esperadas.

No Brasil, a passeata acontece simultaneamente em mais 26 cidades. Dentre elas, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Brasília, Salvador, João Pessoa, Pernambuco e Vitória. Em Minas, além da capital, Juiz de Fora (Zona da Mata) e Caratinga (Leste de Minas).

O “Dia Laranja” também será realizado em 16 países. “Se a gente não se mexer, essa luta não sai do lugar. Por isso, é tão importante participar”, destaca Eliana.

SERVIÇO

Dia Laranja: 8 de dezembro, 10h (concentração a partir das 9h30)

Saindo da Praça da Liberdade, percorrendo a avenida João Pinheiro até a Afonso Pena