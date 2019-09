Duas jovens, de 19 e 25 anos, estão presas em Juiz de Fora, na Zona da Mata, suspeitas de agredir a golpes de tesoura uma garota de 20 anos. O caso foi registrado pela Polícia Militar como tentativa de homicídio.

A vítima foi encaminhada para o Hospital Doutor Geraldo Mozart Teixeira (HPS), com ferimentos e corte na região do couro cabeludo. Ela foi medicada e liberada.

De acordo com o boletim de ocorrência, a agressão foi na noite desta segunda-feira (23), na avenida Rio Branco, no bairro Alto dos Passos. As jovens deram golpes de tesoura na cabeça da vítima e roubaram o celular e outros pertences da moça.

As suspeitas fugiram e após rastreamento, foram encontradas em casa, onde a polícia apreendeu os pertences da vítima. Elas foram detidas, ouvidas na delegacia e encaminhadas para a Penitenciária José Edson Cavalieri, também em Juiz de Fora.

Ainda de acordo com a ocorrência, a vítima relatou que era ameaçada pelas duas jovens desde abril deste ano, por meio de redes sociais. Inicialmente as ameaças eram de agressão e insulto e depois passaram ser ameaças de morte. As intimidações teriam começado após a moça iniciar um relacionamento com o ex-companheiro de uma das suspeitas.