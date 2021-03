A multinacional francesa Verallia, terceira maior produtora global de embalagens de vidro para alimentos e bebidas, anunciou a construção de um segundo forno em Jacutinga, no Sul de Minas, com aporte de 60 milhões de euros (cerca de R$ 400 milhões).

A informação foi divulgada pelo governo de Minas nesta segunda-feira (1). Com isso, conforme a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede), a empresa dobrará a capacidade de produção, passando de 1,2 milhão de garrafas para 2,5 milhões, diariamente, a partir de 2023.

"Mais um grande investimento que vai gerar emprego e renda em Minas Gerais. O grupo francês Verallia vai aplicar cerca de R$ 400 milhões na montagem de um novo forno de garrafas de vidro da unidade em Jacutinga. Só no decorrer das obras, cerca de 1 mil pessoas serão empregadas", afirmou o governador de Minas, Romeu Zema (Novo).

Segundo ele, desde o início da gestão, já foram atraídos cerca de R$ 95 bilhões para o Estado. Conforme o governo, a Sede, por meio do Indi, foi responsável por fazer a intermediação entre empresa e órgãos públicos, viabilizando a vinda da multinacional para Minas.

Expansão

Ainda de acordo com o Estado, quando o novo forno estiver em operação, serão gerados pelo menos outros 90 postos de trabalho diretos em Jacutinga, além de 50 indiretos. Já a obra demandará mil trabalhadores temporários", informou o Estado, em nota.

A expansão anunciada ocorre pouco tempo depois do início das atividades em Minas, em julho de 2019. De acordo com informações divulgadas pela empresa, toda a produção da unidade mineira será destinada ao mercado interno, que está em crescimento.

Atuação em MG

Para instalar a companhia no estado, a Verallia investiu, à época, € 77 milhões de euros (aproximadamente R$ 300 milhões), no que foi a primeira operação do tipo em território mineiro.

A planta é uma das mais modernas do mundo, com tecnologia de ponta e grande zelo por questões de sustentabilidade, contando, por exemplo, com sistemas de tratamento de emissões atmosféricas e efluentes.

De acordo com informações da companhia, a Verallia atende a cerca de 10 mil clientes ao redor do mundo, com indústrias em 11 países. No Brasil são três fábricas. Além da unidade mineira, há indústrias localizadas em Campo Bom (RS) e em Porto Ferreira (SP).

