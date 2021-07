Detentos de unidades prisionais de Minas Gerais produziram 500 mil máscaras, que foram encaminhadas a 12 municípios nos meses de maio e junho.

De acordo com o governo do Estado, a previsão é de que mais meio milhão de itens sejam distribuídos nos próximos meses em outras cidades.

A ação faz parte da Campanha de Conscientização e Distribuição de Máscaras do Plano Minas Consciente em enfrentamento à Covid-19.

A produção tem sido realizada desde abril deste ano. Atualmente, a produção acumulada soma quase seis milhões de unidades fabricadas.

Distribuição

Os itens são distribuídos prioritariamente para as forças de segurança, que seguem com seu trabalho de forma ininterrupta, e também para hospitais, asilos e servidores municipais de prefeituras que possuem parceria com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).



Para o diretor de Trabalho e Produção do Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG), Paulo Duarte, poder participar da campanha com o Governo de Minas, a Fundação João Pinheiro e demais instituições tem despertado em todos o sentimento de cooperação, responsabilidade social e, para os internos, reintegração social.



“É muito valoroso para nós, como servidores públicos e policiais penais, perceber que podemos fazer a diferença além dos muros das unidades. Os detentos ficam satisfeitos em ajudar a sociedade e contribuir de alguma forma neste momento tão difícil para todos”, detalha. Segundo Paulo, a produção fabril continua para que mais máscaras possam ser distribuídas para a população.

Cidades contempladas

Até o momento, a distribuição das máscaras ocorreu em Belo Horizonte, Araçuaí, Capelinha, Contagem, Curvelo, Diamantina, Manhuaçu, Ouro Preto, Paracatu, Patos de Minas, Ponte Nova, Unaí e Vespasiano.



Além da Sejusp, por meio da Polícia Penal, participam da campanha a Fundação João Pinheiro, a Secretaria de Estado de Saúde, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, o Corpo de Bombeiros Militar, a Polícia Militar e a Empresa Mineira de Comunicação.

(*) Com informações da Agência Minas

