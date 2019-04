A partir de sexta-feira (26), quem passar pelo Shopping Xavantes, no Centro de Belo Horizonte, verá um grande mural criado pelo grafiteiro Fhero. Paulista radicado em Belo Horizonte há dez anos, o artista pintou um mural abstrato geométrico de cores fortes que remetem aos diversos povos que formam o Brasil.

O mural marca a celebração de 15 anos do shopping popular. Sobre a superfície do edifício, o artista criou duas imagens: do lado localizado na avenida Oiapoque, estarão dois pardais, pássaros comuns das cidades; do outro lado, na rua Curitiba, ele Fhero retratou sua esposa e também grafiteira Nica.