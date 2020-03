A Prefeitura de Muriaé, na Zona da Mata, informou nesta quinta-feira (12) que notificou o Ministério da Saúde sobre o primeiro caso suspeito de coronavírus no município. Trata-se de uma criança de idade não divulgada que voltou ao Brasil após visitar um país europeu com epidemia instalada.

A menina apresentou quadro sintomático brando e recebe tratamento em casa. De acordo com a secretaria, os pais da criança não a levaram à escola assim que os sintomas tiveram início. Não foi informado qual foi o país visitado pela paciente.

As amostras de exame foram enviadas para a Fundação Ezequiel Dias (Funed), instituição referência no Estado para realização de testes de identificação do Covid-19. O resultado será divulgado em até oito dias úteis pela prefeitura.

Uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde, composta por médico e enfermeiro, fará três visitas diárias à família da paciente, seguindo o procedimento protocolar do Ministério de Saúde.

De acordo com boletim da Secretaria de Estado de Saúde, 260 casos suspeitos de coronavírus são investigados em Minas no momento. Um caso foi confirmado em Divinópolis (uma mulher que chegou da Itália) e outros 18 foram descartados por exames.

A Secretaria de Saúde de Muriaé recomenda que os pais de crianças que apresentem sintomas de uma virose as levem até os pediatras de confiança e não as levem para a escola. Isso evita a propagação não só do coronavírus, mas de outras doenças infectocontagiosas.

Veja a coletiva prestada pela Secretaria de Saúde de Muriaé:

