O Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG, que abriga mais de 265 mil itens entre peças e coleção científica de plantas e reserva vegetal, pegou fogo nesta segunda-feira (15) no bairro Horto, região Leste de Belo Horizonte. As chamas, conforme o Corpo de Bombeiros, se alastraram pelo telhado de um dos prédio e atingiram parte do material fóssil.

O acervo destruído pelo incêndio ainda não foi mensurado. As paredes da edificação queimada ficaram comprometidas e o local deve passar por perícia. Ainda não há informações de como o fogo começou. Ninguém se feriu na ocorrência.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou por volta das 6h25. Quando os militares chegaram no local, um funcionário tentava combater as chamas, que já tinham se alastrado. Com o reforço dos agentes, o fogo foi controlado.

A UFMG foi procurada pela reportagem, mas ainda não se manifestou sobre o incêndio.

Coleção

O Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG (MHNJB/UFMG) fica em uma área de aproximadamente 600 mil metros quadrados no bairro Horto. Ele possui vegetação diversificada e típica da Mata Atlântica, que reúne, além das nativas, espécies exóticas.

Conforme a universidade, o museu é composto por 265.664 itens entre peças e espécimes científicos preservados e vivos, nas áreas da Arqueologia, Paleontologia, Geologia, Botânica, Zoologia, Cartografia Histórica, Etnografia, Arte Popular e Documentação Bibliográfica e Arquivística.

O espaço conta ainda com um auditório, de um viveiro de mudas, uma lagoa, um anfiteatro ecológico e um jardim sensorial. Antes do incêndio, parte desse acervo estava exposto e disponível para visitação.

Leia também:

Coronavírus já matou mais que o Aedes aegypti em 4 anos

Seminário on-line da Funorte aborda os desafios pós-pandemia