O Museu dos Brinquedos, no bairro Funcionários, região Centro-Sul de Belo Horizonte, terá uma programação especial no feriado da Semana Santa. Entre esta quinta-feira (18) e o sábado (20) o espaço contará com oficinas temáticas, brincadeiras, brinquedoteca e espetáculos.

Além disso, estará aberta a exposição "Tempo Será - histórias e memórias do brincar", onde o público pode apreciar o acervo de mais de 150 brinquedos que contam a histórias dos objetos e sua relação com a sociedade. O funcionamento do museu é de 10h às 17h e os ingressos custam R$ 24 (inteira) e R$ 12 (meia-entrada).

As oficinas temáticas acontecem das 11h às 15h e trazem sempre o tema da história do dia. Às 16h, o Grupo Teatral Casa de Lua apresenta os espetáculos Dona Baratinha, O Bonequinho Doce e A Bonequinha Preta – baseados nos livros de mesmo nome.

O endereço do Museu dos Brinquedos é Afonso Pena, 2564 - Funcionários, e o telefone: 3261-3992. Confira a programação completa da Semana Santa:

18, 19 e 20 de abril

10h às 17h: Nova exposição de brinquedos “Tempo Será – histórias e memórias do brincar”

10h às 17h: Pátio de brincadeiras e brinquedoteca

11h e 15h: Oficinas temáticas: bonequinho de jornal, e dona baratinha e bonequinho com massinha caseira.

16h: Espetáculos Bonequinha Preta, Dona Baratinha, O Bonequinho Doce com Grupo Casa de Lua

