Os museus públicos do Estado, incluindo os equipamentos de Belo Horizonte, terão a visitação reaberta a partir desta quinta-feira (4). O acesso aos espaços ocorrerá em concordância às medidas de prevenção à Covid-19.

Na capital mineira, voltam a funcionar o Museu Histórico Abílio Barreto (MHAB), localizado no bairro Cidade Jardim, na região Centro-Sul, com visitação de quarta-feira a domingo, das 11h às 18h; e o Museu da Moda de Belo Horizonte (MUMO), no Centro, que receberá os visitantes de quarta-feira a sábado, das 11h às 18h.

Conforme a Secretaria Municipal de Cultura, diversas medidas foram tomadas para permitir a retomada. Entre elas, a principal é a necessidade de agendamento prévio, com retirada gratuita de ingressos no portal da prefeitura. O uso de máscara é obrigatório.

Além disso, a capacidade máxima nesses locais foi reduzida, passando a ser de uma pessoa a cada cinco metros quadrados nos espaços visitáveis e de circulação e haverá controle do fluxo de visitação, de forma a evitar aglomerações.

Os museus também disponibilizarão álcool 70% e o intervalo entre visitas será maior para higienização dos ambientes. Outras mudanças são a restrição de acesso às obras de arte ou itens de exposição manipuláveis e a proibição de uso de telas sensíveis ao toque nas exposições.

Circuito Liberdade

Ainda na capital, alguns equipamentos culturais que têm gestão da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult) e que integram o Circuito Liberdade também reabrem. Veja a lista:

Reabertos

Museu Mineiro: de terça a sexta, das 12h às 19h; sábados e domingos, das 11h às 17h;

Museu dos Militares Mineiros: de segunda a sexta, das 12h às 17h. Fechado aos sábados e domingos;

Centro de Arte Popular: de terça a sexta, das 12h às 19h. Sábados e domingos, das 11h às 17h;

Galerias do Palácio das Artes: de terça a sábado, das 12h às 20h. Domingos, das 16h às 20h;

CâmeraSete – Casa da Fotografia de Minas Gerais (Fundação Clóvis Salgado): de terça a sábado, das 12h às 20h.

Seguem fechados e com programação virtual

MM Gerdau

Memorial Minas Vale

Espaço do Conhecimento UFMG

Escola de Design UEMG

BDMG Cultural

Casa Fiat de Cultura

Academia Mineira de Letras

O CCBB e o Centro Cultural Minas Tênis Clube já estavam abertos e continuarão funcionando, sendo que o CCBB funciona de quarta a domingo, das 9h às 21h; e o Minas Tênis, de terça a domingo e feriados, das 13h às 19h.

Conforme a Secult, o Arquivo Público Mineiro e a Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais ainda não reabriram ao público, uma vez que não se enquadram nas atividades "museus, galerias de arte e exposições".

Interior

No interior de Minas, os museus e centros culturais sob administração da Secult também reabrem nesta quinta-feira. Veja:

Museu Casa Guignard (Ouro Preto): de terça a sexta, das 12h às 18h. Sábados e domingos, de 9h às 15h;

Casa Guimarães Rosa (Cordisburgo): de terça a domingo, das 12h às 17h;

Museu Casa Alphonsus Guimaraens (Mariana): de terça a sexta, das 12h às 18h. Sábados e domingos, de 9h às 15h.

Em todos esses espaços, o museu fica fechado no último domingo do mês.

Já a Fundação de Arte de Ouro Preto (Faop) reabre nesta sexta-feira (5), com visitação de terça a sexta, das 9h às 12h e das 13h às 17h, e nos sábados e domingos das 13h à 17h. O Museu do Crédito Real, localizado em Juiz de Fora, na Zona da Mata, permanecerá fechado para readequação da exposição de longa duração.

De acordo com o governo de Minas, a visitação se dará de acordo com os protocolos de segurança do programa de flexibilização das atividades Minas Consciente.

Entre as regras, há a obrigatoriedade do uso de máscara de proteção, a necessidade de que os visitantes sigam o fluxo único da exposição e mantenham o distanciamento mínimo em relação a outras pessoas.

Além disso, bebedouros de água que exigem aproximação da boca para ingestão estarão lacrados e a utilização de guarda-volumes não é recomendada. Visitas em grupos também estão suspensas e pessoas de grupos de risco e com sintomas gripais deverão, por enquanto, evitar a visita aos centros culturais.

Leia mais:

Cefet fará seleção de alunos por meio de histórico escolar em 2021

Morre quinto paciente de Manaus em tratamento contra a Covid-19 em Uberaba

Montes Claros começa hoje a imunizar pessoas maiores de 90 anos: em casa ou drive-thru