Um mutirão de consultas oftalmológicas para adultos está sendo realizado em Belo Horizonte a fim de reduzir a fila de pacientes à espera dos atendimentos e ampliar a assistência à população. Só em outubro, são 12 mil vagas disponíveis, cerca do dobro do que foi ofertado no último mutirão. A ação, que vai até o dia 29 deste mês, é promovida pela Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, em parceria com os prestadores do SUS.

Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, esta era a especialidade mais procurada para agendamento de consultas na rede municipal, com cerca de 45 mil pedidos aguardando marcação, e com tempo de espera de 11 meses. Desde o início do mutirão, em setembro, esse número foi reduzido para aproximadamente 36 mil pessoas.

Ainda conforme a PBH, durante as consultas, os pacientes podem fazer exames de refração, biomicroscopia, tonometria (medida da pressão intraocular) e mapeamento de retina (fundo de olho).

Atendimentos

Ainda de acordo com prefeitura, o mutirão está atendendo os usuários que já estavam cadastrados e em fila de espera. Nesses casos, equipes da Secretaria de Saúde estão entrando em contato com os pacientes para informar o agendamento da data e do horário das consultas.

Já no caso de novos pacientes, deve-se procurar o centro de saúde mais próximo de casa para se consultar com um especialista. As consultas de oftalmologia serão agendadas a partir de uma Central de Marcação de Consultas. Os agendamentos são realizados conforme critérios clínicos pré-estabelecidos de prioridade e os pacientes são direcionados para o Centro Municipal de Oftalmologia ou para os demais serviços conveniados.

