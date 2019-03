Não acabou! Até o próximo domingo (10), 23 blocos fazem a festa da galera de Belo Horizonte que não se conforma em dar adeus ao Carnaval, que já arrasou mais de 4 milhões de pessoas pelas ruas da capital. Se você é desses que ainda tem fôlego, programe-se!

Data: 08/03/2019

Nome do Bloco : Minha Mulher Deixa Não

Descrição : Gostaríamos de participar da grande manifestação popular que é o carnaval e, claro, fazer parte do maior carnaval do Brasil, que será no ano de 2019.

Horário de concentração: 20:00

Horário de início do desfile: 21:00

Endereço de concentração: RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 113

Bairro concentração: Bairro das Indústrias I



Data: 08/03/2019

Nome do Bloco : Bloco Bilu Bilu

Descrição : O bloco surgiu em 2017 com a ideologia de tocar arrocha, a batida da sofrência. No início eram metais e percussão, agora teremos a Banda Bilu Bilu, fazendo o desfile, com cantor e participações especiais.

Horário de concentração: 18:00

Horário de início do desfile: 19:30

Endereço de concentração: RUA DOS GOITACAZES, 474

Bairro concentração: Centro

Data: 09/03/2019

Nome do Bloco : Bloco Transborda

Descrição : O bloco foi criado em 2018 por movimentos sociais periféricos, com o objetivo de descentralização do lazer, conexão com outras periferias e ocupação dos espaços públicos. Conta com 40 integrantes, bateria composta por tamborim, rocar, surdo, repenique e caixa, e os estilos samba, reggae e funk.

Horário de concentração: 12:00

Horário de início do desfile: 12:00

Endereço de concentração: RUA MONTE VERDE, 535

Bairro concentração: São Salvador



Data: 09/03/2019

Nome do Bloco : Ziriggydum Stardust

Descrição : O bloco Ziriggydum Stardust leva os clássicos de David Bowie para o Carnaval de Belo Horizonte desde 2016. O bloco ainda faz homenagens a Michael Jackson, Prince e George Michael.

Horário de concentração: 09:00

Horário de início do desfile: 11:00

Endereço de concentração: PRACA ZAMENHOF, 23

Bairro concentração: Floresta



Data: 09/03/2019

Nome do Bloco : Domilindró

Descrição : Para o carnaval de 2019, o Domilindró pede passagem para o show em tributo a Chico Science que completaria 53 anos no dia 13 de março. Marcado pela sonoridade pesada das alfaias, pelos “samplers” com falas do Chico e de trechos das músicas originais, o repertório celebrará a obra do grande artista.

Horário de concentração: 15:00

Horário de início do desfile: 16:00

Endereço de concentração: PRACA RUI BARBOSA, 50

Bairro concentração: Centro



Data: 09/03/2019

Nome do Bloco : Bloco Uai, Sô! (Antigo Bloco da Proibida)

Descrição : O "Bloco Uai, Sô!" (Antigo Bloco da Proibida) nasceu em 2017 através de um grupo de amigos que resolveu permanecer na capital mineira durante o carnaval. Ao ritmo do axé e outros estilos, desfilamos com trio elétrico na região da Pampulha em referência aos grandes carnavais da Bahia.

Horário de concentração: 13:00

Horário de início do desfile: 14:00

Endereço de concentração: ALAMEDA DAS PALMEIRAS, 921

Bairro concentração: São José



Data: 09/03/2019

Nome do Bloco : Tim Doidão

Descrição : Bloco criado neste ano para comemorar o carnaval.

Horário de concentração: 13:00

Horário de início do desfile: 14:00

Endereço de concentração: RUA KIMBERLITA, 325

Bairro concentração: Santa Tereza



Data: 09/03/2019

Nome do Bloco : O Bloco do Prazer

Descrição : Bloco com base no ritmo frevo.

Horário de concentração: 09:00

Horário de início do desfile: 10:00

Endereço de concentração: RUA JACQUES LUCIANO, 398

Bairro concentração: Sagrada Família



Data: 09/03/2019

Nome do Bloco : Bloco da Pompéia

Descrição : O bloco é formado por amigos e famílias frequentadores do bairro Pompeia, que formaram um pequeno bloco para interpretar marchinhas, pop e rock. A bateria é constituída por 20 integrantes com surdos, repeniques, caixas e tamborins. Boa música, cerveja e alegria.

Horário de concentração: 10:00

Horário de início do desfile: 14:00

Endereço de concentração: RUA IARA, 321

Bairro concentração: Pompéia



Data: 09/03/2019

Nome do Bloco : Unidus Do Golo

Descrição : O bloco "Unidus do Golo" representa a união entre amigos em confraternização. Bebidas e tira-gostos com preços justos e muita diversão...

Horário de concentração: 13:30

Horário de início do desfile: 15:30

Endereço de concentração: RUA FORMOSA, 333

Bairro concentração: Santa Tereza



Data: 09/03/2019

Nome do Bloco : AloPrado

Descrição : Bloco existente desde 2010, toca percussão com bateria de +- 20 integrantes sempre iniciando e terminando o desfile com uma roda de samba.

Horário de concentração: 11:00

Horário de início do desfile: 11:00

Endereço de concentração: RUA OESTE, 650

Bairro concentração: Calafate



Data: 09/03/2019

Nome do Bloco : CARNAMARANO

Descrição : Bloco organizado pela família Camarano, tradicional do bairro Santa Tereza. Desde os carnavais antigos, a matriarca Mercês Camarano e seus filhos participavam do carnaval de rua de BH. Marchinhas, MPB, amigos e famílias se reúnem para celebrar o antigo carnaval de rua e trazer alegria para Santa Tereza.

Horário de concentração: 13:00

Horário de início do desfile: 14:00

Endereço de concentração: RUA HERMILO ALVES, 394

Bairro concentração: Santa Tereza

Data: 10/03/2019

Nome do Bloco : Todo Carnaval tem Bonfim

Descrição : O bloco surgiu de uma ideia entre vizinhos, moradores do bairro Bonfim, para trazer um pouco da festa para o bairro, que não "recebe" nenhum bloco. O nome vem de um trocadilho com a frase popularmente conhecida e o nome do bairro. A ideia é reunir os vizinhos e amigos na rua no domingo pós-carnaval.

Horário de concentração: 13:00

Horário de início do desfile: 16:00

Endereço de concentração: RUA BORDA DA MATA, 65

Bairro concentração: Bonfim



Data: 10/03/2019

Nome do Bloco : Filhas de Clara

Descrição : O bloco Filhas de Clara abre o Carnaval de Belo Horizonte homenageando a maior sambista de nosso Estado: Clara Nunes. Por iniciativa da cantora Aline Calixto, o bloco reunirá somente mulheres artistas, como a própria Aline Calixto, além de Nara Torres, Marina Machado, dona Elisa Pretinha, entre outras que compõem banda e bateria.

Horário de concentração: 12:00

Horário de início do desfile: 14:00

Endereço de concentração: RUA TRINDADE, 654

Bairro concentração: Renascença



Data: 10/03/2019

Nome do Bloco : bloco dos amigos da deia

Descrição : O Bloco dos Amigos da Deia conta com os estilos de música sertanejo e samba. O objetivo é fazer com que o bloco cresça a cada ano, envolvendo os amigos, moradores e crianças.

Horário de concentração: 11:00

Horário de início do desfile: 11:00

Endereço de concentração: RUA FRANCISCO DUMONT, 793

Bairro concentração: Santa Terezinha



Data: 10/03/2019

Nome do Bloco : Minha Mulher Deixa Não

Descrição : Gostaríamos de participar da grande manifestação popular que é o carnaval e, claro, fazer parte do maior carnaval do Brasil, que será no ano de 2019.

Horário de concentração: 14:00

Horário de início do desfile: 16:00

Endereço de concentração: RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 85

Bairro concentração: Bairro das Indústrias I



Data: 10/03/2019

Nome do Bloco : Fecha A Santa

Descrição : O bloco Fecha a Santa é a união de blocos do Carnaval de Belo Horizonte que levantam ou apoiam as bandeiras LGBT. O desfile acontece no último dia de folia e é coorganizado pela plataforma "Beijo no seu preconceito" e pela Frente Autônoma LGBTQ.

Horário de concentração: 15:00

Horário de início do desfile: 15:30

Endereço de concentração: RUA AARAO REIS, 570

Bairro concentração: Centro



Data: 10/03/2019

Nome do Bloco : É Isso Mesmo, Produção?

Descrição : O ""É isso mesmo, Produção?"" é um pequeno bloco formado por produtores, técnicos, e outras pessoas ligadas à produção de eventos que trabalham durante todo o período carnavalesco e se unem para curtirem juntos um dia de carnaval. O bloco fica parado no lado impar do primeiro quarteirão da avenida Brasil.

Horário de concentração: 14:00

Horário de início do desfile: 14:00

Endereço de concentração: AVENIDA BRASIL, 155

Bairro concentração: Santa Efigênia



Data: 10/03/2019

Nome do Bloco : Bloco Swing Safado

Descrição : O Bloco Swing Safado surgiu em Belo Horizonte, em 2013, da união de amigos músicos da comunidade do Conjunto Santa Maria, reduto do samba mineiro e quintal da Escola de Samba Cidade Jardim, bairro de moradia do idealizador, Jefferson Gomes Ciriaco, produtor cultural na cidade.

Horário de concentração: 16:00

Horário de início do desfile: 16:00

Endereço de concentração: RUA ROTARY CLUB, 1051

Bairro concentração: Ápia



Data: 10/03/2019

Nome do Bloco : AXÉ RETRÔ

Descrição : O Bloco Axé Retrô vai relembrar, no Bairro Prado, os clássicos da axé music e pagode baiano. Liderado por Fabiano Lie, que sempre comanda a festa com artistas que fazem parte da história do axé mineiro.

Horário de concentração: 16:30

Horário de início do desfile: 17:00

Endereço de concentração: RUA OESTE, 552

Bairro concentração: Calafate



Data: 10/03/2019

Nome do Bloco : BLOCO DO RASTA

Descrição : O Bloco do Rasta é um bloco carnavalesco feito para o povo. Leva às pessoas carentes um carnaval diferente, com muita música, rua de lazer para as crianças, corte de cabelo gratuito, pintura facial, capoeira, teatro e etc., tudo de forma gratuita para todos.

Horário de concentração: 12:00

Horário de início do desfile: 13:00

Endereço de concentração: BECO PRACA DOS ESPORTES, 225

Bairro concentração: Vila Aeroporto



Data: 10/03/2019

Nome do Bloco : Truperalta

Descrição : O Truperalta surgiu de pessoas que amam o carnaval e querem fazer um bloco voltado para a meninada. Somos pais, mães e curtidores da cultura infantil. Temos o objetivo de levar para as ruas cirandas, marchinhas e sambas do universo infantil e fazer o carnaval com as crianças.

Horário de concentração: 09:00

Horário de início do desfile: 10:30

Endereço de concentração: RUA MARECHAL FOCH, 13

Bairro concentração: Grajaú



Data: 10/03/2019

Nome do Bloco : RESSACA DE CARNAVAL DA LAGOINHA

Descrição : Cortejo contendo apresentação de 5 artistas (Bloco Leão da Lagoinha, Escola de Samba Unidos dos Guaranys PPL, Bloco Afoxé Ilê Odara, Bloco Orisamba, Bloco do Bigode) com concenração na Praça Vaz de Melo, percorrendo a Rua Itapecerica e terminando em frete ao Departamento de Investigação na Rua Formiga numero 237 bairro Lagoinha. O objetivo e trazer diversidade cultural que a Lagoinha proporciona à cidade de Belo Horizonte.

Horário de concentração: 08:30

Horário de início do desfile: 10:00

Endereço de concentração: RUA ITAPECERICA, 324

Bairro concentração: Lagoinha