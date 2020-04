Não há subnotificação no número de óbitos por Covid-19 em Minas Gerais, garantiu o secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, durante coletiva realizada nesta segunda-feira (28). Segundo ele, a pasta acompanha todas as mortes da doença, mesmo que ainda não confirmadas por exames laboratoriais. Até o momento, Minas tem 71 mortes confirmadas, 88 em investigação e 388 descartadas.

“Temos 88 casos de mortes pendentes de resultados que chegaram à secretaria nas últimas horas. Mesmo que somasse os óbitos confirmados com aqueles em investigação, o número não seria alarmante”, afirmou o secretário.

De acordo com Amaral, Minas não tem um número de mortes pelo novo coronavírus bem menor que seus vizinhos (1.825 em São Paulo, 677 no Rio de Janeiro) por conta de uma subnotificação, mas porque os mineiros aderiram ao distanciamento social e às medidas de proteção individual, como uso de máscaras.

Segundo ele, foram realizados cerca de 10 mil testes para Covid-19 pela Fundação Ezequiel Dias e aproximadamente 3,6% deles deram positivo – as outras confirmações no Estado vieram de laboratórios privados. Por amostragem, seria possível pressupor que a situação está sob controle em Minas. “Estamos no caminho correto, tanto que não temos sobrecarga na assistência nem aumento significativo de óbitos”, disse Amaral.

Além de mapear os testes positivos, a SES faz um acompanhamento de notificações de casos, óbitos e pessoas com Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Uma testagem em massa, no momento, está fora de cogitação. “Impossível realizar exames em todos os mineiros. Até porque você pode realizar hoje e amanhã não ter a mesma realidade, porque as pessoas podem ser contaminadas amanhã. Não dá para fazer teste em todo mundo o tempo todo”, disse o secretário, relembrando que os testes são feitos conforme orientação do Ministério da Saúde, priorizando pacientes e profissionais de saúde.

Respiradores

O secretário informou ainda que Minas conta com 4.654 respiradores, sendo 2.100 deles presentes em leitos de terapia intensiva. Prevendo uma maior demanda para esses equipamentos por conta do avanço da Covid-19, o Estado adquiriu mais 747 ventiladores, que serão distribuídos pelo Estado conforme as demandas apresentadas pelas 14 macrorregiões de saúde.

Além disso, 128 respiradores foram consertados pelo Estado e outros 160 da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) estão em manutenção.

