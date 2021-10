"Não vamos comemorar nenhuma morte, essa não é a intenção", disse a porta-voz da PM, capitã Layla Brunnela, sobre a ação que desmantelou uma quadrilha de roubo a bancos em Varginha, no Sul de Minas, neste domingo (31).

Em vídeo compartilhado nas redes sociais da Polícia Militar, a agente exibe parte do arsenal que seria utilizado pelo grupo em um ataque ao CTR do Banco do Brasil, em Varginha, durante o feriadão. Foi apreendida grande quantidade de armas, explosivos e munição.

O arsenal conta com pelo menos 10 fuzis e 40 carregadores com munição. No vídeo ainda é possível ver diversas pistolas, espingardas e escopetas.

As imagens ainda exibem caixas de munição, e os chamados "Miguelitos", que são aqueles espinhos de ferro usados para furar pneus. Galões que parecem ser de combustível, uniformes militares e coletes a prova de balas também foram apreendidos.

