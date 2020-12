O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), anunciou, na manhã desta sexta-feira (18), que ampliará o horário de funcionamento do comércio de rua e shoppings da capital. O comunicado foi feito durante coletiva de imprensa.

De acordo com o Executivo, a medida visa a evitar aglomerações. Com isso, as lojas de rua poderão funcionar das 9h às 20h. Os shoppings tem permissão para abrir das 10h às 21h.

“Eu queria dizer que nós não vamos fechar a cidade. Estamos tomando essa medida simplesmente para evitar aglomerações. Uma medida técnica, que fique muito claro”, disse.

Nesta quinta-feira (17), a Câmara de Dirigentes Lojista de Belo Horizonte (CDL/BH) solicitou à PBH a ampliação do horário de funcionamento para os setores de comércio e serviço durante o período natalino.

Atualmente, o comércio da metrópole está autorizado a funcionar de segunda a sexta-feira, de 10h às 19h, e entre 9h e 18h aos sábados.

"Estamos com a cidade aberta. Temos que ter o juízo de não acabar de matar a economia. Não tem nada fechado, o que está proibido é show, Reveillón, aglomeração, coisa para não matar os outros. Não vem falar em abrir econonima não, é só ver o que acontece no mundo, parece que só eu assisto TV. O que acontece no mundo é que quem abriu economia irresponsavelmente, europeus que tanto respeitamos, fecharam tudo de novo. Eles é que têm que ver como faz aqui com a gente", completou Kalil.