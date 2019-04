Amantes de animais costumam levantar a hashtag: #NãoCompreAdote. Os motivos são diversos, mas o destaque está no sofrimento animal oriundo de criatórios ilegais. Se você quer fazer parte do time da adoção, uma oportunidade é a feira que ocorrerá neste sábado (27), no Big Shopping, em Contagem, na Grande BH.

De acordo com a ONG Proteger, que organiza o evento, haverá cerca de 25 bichos, entre cães e gatos, adultos e filhotes - todos sem raça definida e com muito amor para dar.

Na ocasião, também serão recebidas doações de jornais, cobertores, medicação de uso veterinário e humano, rações e outros itens para utilização na manutenção da ONG.

Segundo a Proteger, para adotar, é necessário:

- Ter, no mínimo, 21 anos;

- Portar documento com foto;

- Levar um comprovante de residência;

- Passar por uma breve entrevista;

- Pagar uma taxa de R$40,00, que será utilizada para o custeio das despesas (como vacinas e outros cuidados).

No caso de felinos, a ONG exige que o adotante esteja com uma caixa de transporte para esses pets.

As adoções irão acontecer no estacionamento L do shopping, das 11h às 15h, no ponto de apoio da ONG. De acordo com a Proteger, todos os animais são castrados ou possuem castração obrigatória.