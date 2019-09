A sensação é de incêndio no quintal. O cheiro de 'queimado' é forte e até fuligem voa e pousa na sala de casa. O fenômeno que surpreendeu moradores de diversas regiões de Belo Horizonte na noite dessa quarta-feira (18) não é atípico, de acordo com a Defesa Civil, mas assustou devido à proporção, causada por uma conjunção de fatores ruins. O detalhe é que a fumaça pode retornar nesta quinta-feira.



Quem explica o fenômeno é Dayan Carvalho, diretor de Meteorologia e Alerta de Risco da Defesa Civil municipal. "Com atmosfera 'parada' há cerca de uma semana, massa de ar quente e seco, grandes incêndios na capital e arredores, ausência de ventos fortes e, por fim, poluentes urbanos estacionados na baixa atmosfera, o resultado é o que muitos viram e sentiram na última noite", disse o metereologista.

Fuligem vista no Salgado Filho, região Oeste de BH



Incêndios, devastação e fuligem



Só ao redor da capital, nessa quarta, o Corpo de Bombeiros combateu, pelo terceiro dia consecutivo, um incêndio na Serra da Moeda, em Moeda, na região Central; e no Morro do Chapéu, em Nova Lima, na Grande BH. Em Sabará, na mesma região, as chamas ainda queimam a vegetação na manhã desta quinta-feira (19).



"Na realidade, é um tipo de fenômeno. O tipo de incêndio - se são folhas, galhos de árvore ou plástico - é que dirá se haverá fuligem ou não. Se houvesse vento, teríamos sentido essa fumaça, porém, de maneira bem mais branda", afirma Dayan Carvalho.



Quando o tempo melhora?



A previsão meteorológica é de alerta, mantido até esta sexta-feira (20). Nesta quinta-feira (19), a massa continua em atuação e a névoa pode retornar, já que há fumaça de rescaldo e o combate em Sabará continuam.



Para piorar a situação, a expectativa é de quebra de novo recorde de temperatura nesta quinta. A Defesa Civil monitora o clima e, por enquanto, os números devem chegar aos 36 graus. Já o índice de umidade relativa do ar deve ficar em 15%.



A melhora no clima deve chegar em quatro dias. "Há expectativa que esse padrão atmosférico se altere no domingo (22), com indicativo de chuvas fracas e isoladas. A primavera se inicia no dia 23 e é muito provável que tenhamos chuva já no início dessa estação", explicou Dayan.

