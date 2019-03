A Defesa Civil de Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e a mineradora Vale elevaram na noite desta quarta-feira (27), de 2 para 3, o nível da barragem B3/B4, da mina Mar Azul, da Vale, no distrito de São Sebastião das Águas Claras, também conhecido como Macacos.

Isso significa, na prática, que a barragem passa a correr risco iminente de rompimento. Como medida protocolar, as sirenes serão acionadas no distrito ainda na noite desta quarta-feira (27).

Segundo a assessoria de imprensa da Defesa Civil de Minas Gerais, uma reunião está sendo realizada para tratar do assunto e detalhes serão informados em coletiva de imprensa que acontece na capital ainda nesta noite.

“Por enquanto o que temos é uma boato circulando pelas redes sociais e as pessoas estão com medo, mas estou aqui na reunião no centro comunitário esperando uma posição de um órgão oficial”, explicou Raul Franco, presidente da associação de moradores.

A Vale, porém, confirmou em nota esse aumento do risco de rompimento da barragem. Segundo a empresa, como medida de segurança, a sirene da Zona de Autossalvamento (ZAS) da barragem B3/B4 da mina Mar Azul será acionada seguindo o protocolo para início do nível 3 do Plano de Ação de Emergência de Barragens de Mineração (PAEBM).

A empresa lembra, porém, que os moradores desta zona já haviam sido evacuados da área e que "nesse momento não há necessidade de novas evacuações. A população deve manter a rotina normal, permanecendo atenta aos chamados de emergência", diz a nota.

Ainda de acordo com a Vale, a medida de elevação de risco para a barragem foi tomada após auditores independentes informarem à empresa que não emitiriam as Declarações de Condição de Estabilidade desta barragem.