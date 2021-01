Em meio à pandemia da Covid-19, muitos estudantes não compareceram ao primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em uma faculdade da região Nordeste de Belo Horizonte, afirmam candidatos que fizeram as provas neste domingo (17).

Digite aqui a legenda

A reportagem do Hoje em Dia conversou com diversos participantes e a constatação foi a mesma: "muita gente faltou". "Eu vi que, na chamada, uma média de cinco ou dez pessoas faltaram", revelou Valmir Oliveira, de 38 anos.

Na sala do estudante Samuel Oliveira, de 17, as abstenções se repetiram. "Pelo menos dez pessoas da minha sala deixaram de ir", contou.

Ao todo, cerca de 5,8 milhões de alunos estão inscritos no exame. O Enem 2020 terá uma versão impressa e uma digital, realizada de forma piloto para 96 mil candidatos, em 31 de janeiro e 7 de fevereiro.

Medidas de prevenção

Durante a prova, a maioria dos estudantes revelou à reportagem que as medidas de prevenção ao coronavírus foram respeitadas.

De acordo com a técnica em enfermagem Ana Carolina Pereira, de 22 anos, houve distribuição de álcool em gel e distanciamento entre os concorrentes. "Ficar sem máscara só em casos extremos, como comer. Mas já tínhamos que colocar de novo em seguida", disse.

No entanto, na sala de Samuel, apenas quem levou o próprio álcool em gel pôde utilizar durante a prova. "Achei que a estrutura foi boa, não tenho o que reclamar", comentou.

Mas no caso do treineiro Gustavo Luis Martins, de 17 anos, não foi bem assim. "Não estava tendo distanciamento entre as mesas, podia sentar do lado e na frente das pessoas. Não estavam separando", revelou.

Veja o depoimento do estudante:

Testou positivo para Covid e perdeu a prova?

Quem foi diagnosticado com a Covid-19 ou apresentou sintomas de outras doenças infectocontagiosas e perdeu o exame precisará entrar em contato com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), pela Página do Participante, ou pelo telefone 0800-616161.

O candidato terá direito a fazer a prova de reaplicação em 23 e 24 de fevereiro.

Leia Mais:

Redação do Enem 2020 trata dos tabus relacionados à saúde mental no Brasil

Ambulantes vendem máscaras, canetas e comida a candidatos do Enem para complementar renda

Vídeo: jovens realizam ação de otimismo a candidatos do Enem