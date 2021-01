Minas registrou mais de 9 mil casos de Covid-19 em apenas 24 horas. A quantidade de confirmações é maior do que a população de 456 cidades do Estado – o equivalente a 53% dos 853 municípios. A comparação foi feita com base em estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Na ponta do lápis, foram atestados 9.120 infectados pela enfermidade em apenas um dia, novo recorde. Os dados que mostram como a pandemia avança e parece não dar sinais de trégua foram divulgados nesta sexta-feira (15) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG).

Em 15 dias, é a quinta vez que Minas bate o recorde de confirmações em 24 horas dia - e a primeira que ultrapassa 9 mil casos. A maior marca, até então, foi na quinta-feira, com 8.694 contaminados no mesmo intervalo. Ao todo, 628.966 pacientes já testaram positivo para a doença.

Conforme o levantamento, de ontem para hoje, 154 pessoas perderam a vida por complicações do novo coronavírus, totalizando 13.182 óbitos. Dos 853 municípios do Estado, 721 já confirmaram ao menos uma morte.

Recuperados

A SES também informou que 557.815 pessoas se recuperaram da Covid-19 em Minas. Outros 57.969 pacientes estão em acompanhamento médico, seja em unidades de saúde ou isolamento domiciliar.

Belo Horizonte é a cidade com mais notificações no Estado. A capital já confirmou 71.978 infectados e 2.002 óbitos. Em segundo lugar vem Uberlândia, no Triângulo, com 47.316 casos e 763 mortos.

Vacinação em Minas

Em meio a números cada vez mais alarmantes, os mineiros contam os minutos para o início da vacinação contra a Covid. Por aqui, a imunização deve começar 48 horas após a liberação das doses pela União, prevista para a próxima segunda-feira.

Apesar de o Estado garantir estar preparado para a campanha, prefeitos afirmam que desafios precisam ser vencidos para que, de fato, o imunizante chegue aos municípios a tempo da data prevista para o início da campanha.

Nessa quinta, a Frente Nacional de Prefeitos (FNP) divulgou que, durante reunião com representantes da entidade, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, informou que o “dia D” e a “hora H” da aplicação da proteção serão na próxima 4ª feira, às 10h.

