O número de casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19) chegou a 13 no país. Há ainda 768 casos suspeitos e outros 189 foram descartados pelas autoridades de saúde. O boletim foi divulgado pelo Ministério da Saúde nesta sexta-feira (6), em Brasília. O resultado marca um aumento e cinco pacientes infectados pelo vírus desde o último balanço, divulgado de quinta-feira (5). Em Minas, são 123 casos confirmados, o segundo maior número do país, atrás apenas de São Paulo (222).

Confira a lista completa por a situação de cada Estado.

Um dos novos casos foi registrado na Bahia

Um dos novos casos foi registrado na Bahia. Uma mulher de 34 anos, residente da cidade de Lauro de Freitas, que teve o diagnóstico depois de viagem pela Itália, onde passou pelas cidades de Milão e Roma. Embora esteja assintomática, ela se encontra isolada em casa, sob observação das autoridades de saúde.

Os outros quatro novos casos foram identificados em São Paulo, totalizando dez pacientes com o vírus no estado. Completam a lista um no Rio de Janeiro e um no Espírito Santo. No Distrito Federal um teste acusou a infecção, mas a secretaria de saúde ainda aguarda a contraprova.

Casos de coronavírus no mundo

A Organização Mundial de Saúde (OMS) divulgou o relatório situacional do Covid-19 no mundo.

Assista:

Leia mais:

Criatividade anticoronavírus: você não vai acreditar nessas imagens!!!

Governo afirma que transmissão interna de coronavírus vai ocorrer

Bahia registra primeiro caso do novo coronavírus