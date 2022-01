O número de cidades em situação de emergência em decorrência dos efeitos causados pelas chuvas em Minas subiu para 409 nesta sexta-feira (28), segundo dados atualizados pela Defesa Civil estadual. Até a manhã de quinta (27), eram 409.

De acordo com um boletim divulgado pelo órgão, mais de 56 mil pessoas foram diretamente atingidas pelos temporais no Estado. Desde o início do período chuvoso, em outubro do ano passado, 8.101 mineiros ficaram desabrigados. Outros 48.750 ficaram desalojados, quando são impedidos de ficar em casa de forma temporária.

Até o momento, 25 mortes foram registradas durante as chuvas. Ainda segundo a Defesa Civil, os dez óbitos decorrentes da tragédia em Capitólio não serão computados até o encerramento das investigações.

