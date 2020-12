O SENAI/MG registrou 10.784 matrículas em cursos técnicos, 16.045 em cursos de aprendizagem industrial e 66.702 em qualificações e aperfeiçoamentos, somando um total de 93.531 matrículas em 2020, número menor do que os 114 mil registrados no ano passado. O diretor regional da entidade, Christiano Leal, acredita que o balanço é positivo para um ano atípico, com a pandemia do novo coronavírus.

Dentre as 25 áreas de conhecimento que são oferecidas, a mais procurada em 2020 foi a de inovação e tecnologia, setor que vem demandando um número maior de mão de obra qualificada a cada ano.

