Seis mortes pelo novo coronavírus foram confirmadas em Minas por exames laboratoriais. O número dobrou em relação ao que havia sido informado no dia anterior. Ainda estão sob investigação outros 53 óbitos. Os dados constam no boletim epidemiológico divulgado na manhã desta quinta-feira (2) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES).

Além dos registros em Belo Horizonte e Mariana, na região Central, a pasta informou que o Covid-19 também foi detectado em pessoas que morreram em Contagem, na Grande BH, Juiz de Fora, na Zona da Mata, e São Gonçalo do Rio Preto, no vale do Jequitinhonha.

Ainda de acordo com a SES, entre as seis mortes, quatro são referentes a pacientes com algum tipo de fator de risco ou comorbidade. Quatro eram idosos (dois tinham entre 60 e 79 anos e os outros mais de 80) e dois adultos, de 20 a 59 anos.

Até o momento, Minas registra 370 casos confirmados e outros 39.084 sob investigação.

A secretaria esclarece que a melhor forma de se evitar que o número de infectados continue a aumentar de forma acelerada é o isolamento social. Além disso, a população deve higienizar as mãos constantemente com água e sabão ou álcool 70.

