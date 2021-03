Março já é o mês com o maior registro de mortes por Covid-19 em Minas. Em apenas 24 dias, 3.932 pessoas perderam a vida após contrair a doença, segundo dados do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES). O número é superior à população de 138 municípios mineiros. A comparação foi feita com base em estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O recorde anterior havia sido atingido nos 28 dias de fevereiro, com 3.505 óbitos. Em janeiro foram 3.158. As notificações desta quarta-feira (24) confirma que o Estado vive o pior momento da pandemia.

Em relação ao número de casos, os dados mostram que 175.289 pessoas já foram contaminadas pelo novo coronavírus. O número é maior quando relacionado ao mês anterior – em fevereiro foram 144.219 –, mas o recorde de infecções ocorreu em janeiro, com 191.577.

Com os registros desta quarta, o Estado chega à marca de 22.497 vida perdidas. Em relação ao número de casos, são 1.053.994. Já os recuperados da enfermidade somam 950.942. O boletim aponta ainda que 80.555 pacientes estão em observação, internados ou em isolamento social.

