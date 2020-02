Belo Horizonte deve receber neste Carnaval o terceiro maior público de foliões do país, ultrapassando Salvador, na Bahia, onde a festa é um dos eventos mais tradicionais da cidade. As informações são do Ministério do Turismo e seguem as estimativas de público de cada cidade.

Conforme o levantamento, São Paulo ainda lidera o maior público estimado de foliões, com 15 milhões de pessoas. Em seguida, desponta o Rio de Janeiro, com a expectativa de concentrar 7 milhões depessoas durante o Carnaval e, então, Belo Horizonte, que deve contar com 5 milhões de pessoas prestigiando a festa.

Vale ressaltar que, segundo a Belotur, estes 5 milhões de foliões são esperados durante todo o período oficial da festa na capital, e incluem turistas e moradores da cidade.

Atrás de BH está Olinda, em Pernambuco, que tem expectativa de público em torno de 3,7 milhões; e Salvador, que espera receber 3 milhões de foliões.



"Este crescimento mostra como valeu a pena investir no Carnaval da cidade, que também gera um bom faturamento aos setores hoteleiros e de bares e restaurantes. E, a cada ano que se passa, a festa está ficando mais bem organizada e monitorada", comenta o presidente da Associação Brasileira das Agências de Viagens em Minas Gerais (Abav-MG), Alexandre Brandão.

O que também respalda o sucesso do Carnaval de Belo Horizonte é a taxa de crescimento anual da folia: de 15% a 20%, segundo a Belotur. Enquanto no ano passado participaram da festa cerca de 4,3 milhões de pessoas, para este ano são esperadas 700 mil pessoas a mais circulando pelas ruas da cidade durante todo o período carnavalesco.



Leia mais:

Carnaval 2020: especialistas alertam para cuidados na hora da compra e uso de preservativos

Guarda Municipal qualifica agentes para casos de homofobia e racismo no Carnaval de BH

BH vai levar até quatro meses para reconstruir 1.500 pontos devastados pela chuva