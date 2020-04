A Prefeitura de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, confirmou, nesta quinta-feira (23), o segundo óbito por Covid-19 na cidade. A vítima é uma mulher de 64 anos, moradora do município e sem doença preexistente (comorbidade), que estava internada no Hospital Governador Israel Pinheiro, no Centro de BH, que pertencente à rede do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg).

De acordo com a administração municipal, a idosa testou positivo para a doença na última sexta-feira (17). O quadro de saúde teve piora e, infelizmente, a mulher faleceu nessa segunda-feira (20). Ainda segundo a prefeitura, não há mais informações sobre a evolução da enfermidade, nem sobre o bairro onde a vítima residia em Contagem.

Segundo caso

Esse é o segundo caso de óbito confirmado pela doença causada pelo novo coronavírus no município vizinho a Belo Horizonte. A primeira morte foi na última segunda-feira (20), uma mulher de 53 anos que trabalhava como técnica de enfermagem. Outros dois óbitos são investigados na cidade.

No mais recente boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (SES), divulgado nesta quinta-feira (23), a morte da idosa de 64 está incluída no total de óbitos no Estado, que chega a 51 pessoas. O óbito da primeira vítima de Contagem, no entanto, segue sem registro no documento oficial estadual.

De acordo com a SES, o atraso existente entre uma morte e a sua inclusão no boletim faz parte do processo de tratamento do banco de dados do coronavírus no Estado. Segundo a pasta, cada caso é avaliado individualmente, com cruzamento de resultados de exames laboratoriais, solicitação de novas informações e outras confirmações.