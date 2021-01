Ouro Preto, Mariana, Itabirito e Ouro Branco, cidades históricas da região Central de Minas, criaram um comitê para enfrentar a pandemia de Covid-19, diante do aumento de casos da doença. Além de elaborar ações conjuntas, os municípios querem reduzir os custos na compra de insumos, exames e vacina.

Ouro Preto já está na Onda Vermelha do plano Minas Consciente, do governo do Estado. Lá, a taxa de ocupação de leitos de UTI está em 80%. Situação delicada também enfrenta Mariana - que também está na onda mais restritiva. A cidade já confirmou 3.876 casos do novo coronavírus.

O prefeito de Ouro Preto, Angelo Oswaldo, conversa com a repórter Maria Amélia Ávila sobre as ações do Comitê de Crise da Microrregião dos Inconfidentes, nesta terça-feira (12), às 17h30. A live será transmitida pelo Instagram do Hoje em Dia.