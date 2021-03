Sete Lagoas, na região Central de Minas Gerais, registrou, neste domingo (7), 100% de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), destinados à pacientes com Covid-19.

A cidade, localizada a cerca de 70 quilômetros de Belo Horizonte, comunicou a insuficiência de leitos para atendimento aos municípios que integram a microrregião de saúde de Sete Lagoas e declarou não haver disponibilidade para admissão de novos pacientes.

Em um ofício enviado à Superintendência Regional de Saúde de Sete Lagoas, ao Conselho Municipal de Saúde e ao Conselho das Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais (Cosems-MG), o secretário municipal de Saúde da cidade, Flávio Pimenta, alertou para a gravidade da situação.

“Mesmo após a adoção de várias medidas por parte do nosso município para amenizar e controlar a Covid 19, o adoecimento e a disseminação da doença, existe um grande número de pessoas infectadas que impacta diretamente na assistência ä saúde ofertada ä população”, disse.

Na última sexta-feira (5), o município comunicou que se manteve na onda vermelha do programa Minas Consciente, após divulgar que avançaria para a onda amarela do plano. “O município de Sete Lagoas, após reunião com a equipe técnica realizada na data de hoje (7) constatou que o município atingiu a capacidade máxima instalada. Diante do exposto, infelizmente não possuímos neste momento, disponibilidade de leitos para a admissão de novos pacientes”, finalizou.

Até o fim da última semana e desde o início da pandemia, em março do ano passado, a cidade já havia registrado 11.167 casos confirmados da doença e 192 vidas perdidas para a Covid-19.

