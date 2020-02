Antes saindo pelas ruas do bairro Dona Clara, o Tchanzinho Zona Norte desfila este ano no entorno do Mineirão, no bairro São José, região da Pampulha. O cortejo começou pontualmente às 11h, com público menor que em anos anteriores.

Desfilando na manhã deste sábado (22), o Tchanzinho bate horário com outros grandes blocos da cidade, o Então, Brilha! e o Quando Come Se Lambuza, que saem na região central da cidade. Mesmo assim, a avenida Antônio Abrahão Caram está parcialmente ocupada de foliões.

O bloco é um dos que tiveram problemas com o caminhão-palco devido a restrições da Polícia Militar (PM). A polêmica foi lembrada no grito de abertura, que chamou a atenção para a história do Tchanzinho.

“Mesmo com todo o impasse, o Tchanzinho Zona Norte ocupa as ruas, num Carnaval de resistência. O Carnaval é da cidade e o Tchanzinho sempre estará nas ruas”, afirmou o animador do trio.

Em seguida, clássicos do Gera Samba e do É o Tchanzinho ditaram o ritmo do desfile, que vai circundar o Mineirão. O trânsito está bloqueado em vias do entorno, e a BHTrans orienta que as pessoas dêem preferência ao transporte coletivo ou ao Foliônibus gratuito.

Nas laterais das avenidas, a reportagem verificou grande quantidade de banheiros químicos e policiamento tanto da Guarda Municipal quanto da Polícia Militar (PM). Até às 11h, o desfile era considerado tranquilo pelos órgãos, que não relataram ocorrências ou problemas.