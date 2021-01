O Instituto Butantan deve receber, na quarta-feira (3), insumos para a produção de mais 8,6 milhões de doses da vacina CoronaVac, imunizante contra a Covid-19. Segundo informações divulgadas pelo governo de São Paulo neste domingo (31), 5,4 mil litros do insumo farmacêutico ativo estavam hoje no Aeroporto de Pequim, na China, prontos para ser embarcados para o Brasil.

O Butantan já entregou ao Ministério da Saúde 8,7 milhões de doses da vacina para o programa de imunização que está sendo conduzido em todo o país. Em Minas Gerais, 165.863 pessoas já receberam a primeira dose do imunizante.

Na última sexta-feira (29), o ministério confirmou a compra de mais 54 milhões de doses de CoronaVac, além das 46 milhões que já estavam contratadas e que serão produzidas pelo Butantan. Assim, o instituto deve entregar 100 milhões de doses do imunizante produzido em parceria com o laboratório chinês Sinovac. O cronograma das próximas entregas deve ser detalhado na quarta-feira.

O Ministério da Saúde também informou ter garantido a compra de um total de 354 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 que devem ser recebidas ainda neste ano. Dessas, 254 milhões serão produzidas pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), em parceria com a farmacêutica britânica AstraZeneca. O governo federal também tem feito negociações com os laboratórios Gamaleya, da Rússia, Janssen, Pfizer e Moderna, dos Estados Unidos, e Barat Biotech, da Índia.

Em Minas

Ao todo, Minas Gerais já recebeu três remessas com doses de vacinas contra a Covid-19, com quase 1 milhão de doses. A primeira, com 577.680 doses da CoronaVac, foi em 18 de janeiro. Já no dia 19, os medicamentos foram distribuídos às 28 regionais de saúde. A segunda remessa, com 190.500 doses do imunizante da Oxford/AstraZeneca produzidas no Instituto Serum, na Índia, chegou no último domingo (24). E a terceira, com 87.600 doses, também de CoronaVac, chegou ao Estado na última segunda-feira (25).

Somando as três remessas são 855.780 doses. Como são necessárias duas doses para imunizar uma pessoa, isso significa que 427 mil mineiros poderão ser vacinados nos próximos dias.

(*) Com Agência Brasil

Leia mais:

Minas registra mais de 15 mil mortes por Covid-19

Brasil deve receber até 14 milhões de vacinas de Oxford em fevereiro

Anvisa recebe pedido de registro definitivo da vacina de Oxford; processo de avaliação dura até 60 d