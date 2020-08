Uma celebração ajustada às necessidades da pandemia, sem a presença dos milhares de jovens que, há 25 anos, costumam subir a Serra da Piedade para celebrar, na basílica, a Assunção de Nossa Senhora, comemorada neste sábado. E com um chamanento claro do arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, dom Walmor Oliveira de Azevedo. Em sua homilia, ele não só pediu pelas mais de 106 mil vítimas fatais da Covid-19 e pelos que vivem o luto da perda, mas pediu um pacto pela vida que deixe de lado diferenças de opinião.

"Daqui, a 1.746m de altura, lançamos nosso olhar sobre o mundo. sobre a sociedade brasileira. Queremos alcançar de modo reverente e consolador as famílias dos mais de 106 mil que partiram, muitos deles jovens. Rezamos pelos que estão enlutados, carregando o peso de perder os seus. Precisamos de um novo ciclo, superando a desastrosa pandemia para vivermos o dom precioso da saúde e construirmos a paz que Deus tanto quer, para a sociedade mundial e brasileira".

Para dom Walmor, o momento exige acima de tudo a união, para trazer uma reorganização urgente e necessária no cenário brasileiro. "Há muitas coisas que precisam ser contempladas e modificadas em nossa sociedade brasileira. E a meta deve ser muito maior do que isso. Mas estamos equivocados ao acreditar que, colocando-nos entrincheirados em alas, com escolhas que são muito mais ideológicas, político-partidárias, poderemos exercer nosso papel transformador. Agora é hora de um diálogo em que as nossas difrenças se articulem para se tornar riqueza. Se perdermos tempo e força nos enfraquecendo vamos demorar muito mais para dar passos novos e superar a pandemia de Covid-19 e às outras pandemias. A nova dinâmica da sociedade não virá de uma ou outra pessoa, deste ou daquele partido. Não devemos ser mestres dos outros, dizendo aquilo que pensamos ser a verdade, mas trazer a coragem da vida consoladora àqueles que precisam".