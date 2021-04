Toda a euforia da gravidez, principalmente do primeiro filho, vem acompanhada de uma série de comemorações que já se tornaram tradicionais, como os chás revelação e de fraldas, além dos ensaios fotográficos. Mas, neste momento de pandemia da Covid-19, os médicos recomendam que essas festas só devem ser feitas de forma on-line para não colocar em risco a gestação.

Presidente da Federação das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, Agnaldo Lopes ainda acrescenta que “esse não é o momento de toda a família acompanhar o parto no hospital". O ginecologista alerta para os perigos que as gestantes correm ao contrair o coronavírus e a evolução para um quadro grave da doença. “O risco de complicações em grávidas é maior. A gravidez já provoca alterações, principalmente em quadros respiratórios”.

Outra preocupação é com relação à trombose. A formação de coágulos no sangue já pode acometer as gestantes, mas, se elas contraírem a Covid-19, essa possibilidade cresce significativamente. Agnaldo Lopes ainda chama a atenção para a necessidade do pré-natal e de se manter a caderneta de vacinação em dia. Acompanhe a entrevista na íntegra.