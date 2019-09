A Polícia Civil prendeu, neste sábado (14), em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, um narcotraficante paraguaio de 31 anos, acusado de integrar uma quadrilha especializada no tráfico internacional de drogas.

O suspeito estaria em Contagem para realizar uma grande compra de entorpecentes, segundo a Polícia Civil. Ele foi localizado pelo Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico (Denarc) junto a dois brasileiros, sendo um deles natural do Espírito Santo.

Junto com o suspeito, a equipe do Denarc encontrou uma mochila com drogas, uma arma caseira e munições calibre .40. Há algumas semanas, a Polícia Civil monitorava os passos do criminoso, que vendia drogas na porta de hotéis e levava os entorpecentes aos "clientes".

O narcotraficante possui passagens pelas polícias do Chile e do Paraguai e é proibido de deixar seu país natal devido a acusações de diversos crimes, como homicídio.

Nesta segunda-feira (16), a Polícia Civil apresenta mais detalhes da investigação, que visa identificar outros membros da organização criminosa internacional.