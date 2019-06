A Polícia Civil prendeu uma dupla suspeita de ter matado um homem e de chefiar o tráfico de drogas em bairros de Betim, na Grande BH. O caso chamou a atenção para além dos crimes: um dos suspeitos se chama Natal e o outro é apelidado de "Ano-novo".

De acordo com a PC, Natal Antônio Gonçalves de Abreu, de 34 anos, e Alício de Paula Sousa, conhecido como "Ano Novo", de 33, foram detidos na última segunda-feira (3) por suspeita de terem assassinado um homem de 31 anos em janeiro de 2018, no Icaivera, em Betim.

Além disso, Natal e "Ano-novo" também são investigados por chefiarem uma organização criminosa com atuação no Icaivera e no Parque do Cedro, há 10 anos. Segundo a polícia, há indícios de que a morte foi motivada pela disputa do comércio de drogas na região.