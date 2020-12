É preciso pesquisar neste Natal para ter uma ceia farta e saborosa. O site Mercado Mineiro fez uma pesquisa que revelou que os produtos mais consumidos nesta época sofreram variações em Belo Horizonte. Desde o quilo do bacalhau do Porto que pode variar de R$69,90 até R$149,80 até o quilo das frutas cristalizadas que custam entre R$9,90 até R$38,50.

As alterações nos preços também foram apontadas nos produtos da cesta básica, que desta vez tem como vilões o feijão e o açúcar cristal que, respectivamente, apresentaram variações de 104% e 102%.

O diretor do site Mercado Mineiro, Feliciano Abreu, conversa com a repórter Maria Amélia Ávila sobre as pesquisas e as opções para celebrar o Natal sem gastar muito, nesta terça (22), às 17h30. A live é transmitida pelo Instagram do Hoje em Dia.