O feriado de Natal mal chegou ao fim e estradas que cortam Minas Gerais já contabilizam ocorrências que devem engrossar as estatísticas, provavelmente divulgadas nos próximos dias. Nesta quarta-feira (25), uma carreta tombou na BR-365, uma árvore caiu – e interditou faixas – e um acidente deixou vítimas na BR-040. Veículos de grande porte estavam proibidos de circular nas estradas federais.

Por volta das 16h, uma carreta tombou e interditou todos os sentidos da BR-365, em Montes Claros, no Norte de Minas, na altura do km 15. Ela estava carregada com álcool e, por isso, foi necessário isolar a rodovia para evitar riscos. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) ainda não informou se há previsão de liberação da via e também não postou nenhuma outra informação em seu perfil no Twitter.

Já no início da noite, um eucalipto caiu na BR-040 em Nova Lima, na Grande BH, na altura do km 551, e interditou duas faixas no sentido Belo Horizonte e chegou a provocar uma lentidão de pelo menos cinco quilômetros. Conforme a PRF e a Via 040, concessionária responsável pelo trecho, ninguém ficou feriado e a estrada já foi liberada.

Porém, por volta das 20h, um acidente com vítimas mobiliza os policiais rodoviários também na BR-040, porém na altura do km 589, em Itabira. De acordo com a polícia rodoviária, um automóvel capotou e duas faixas seguiam interditadas até 20h50. Há relatos de vítimas, porém também não há outros detalhes.

Em outras vias, segundo o perfil da PRF, o trânsito seguiu tranquilo ao longo do dia, como as BRs 262, em Ibiá, no Alto Paranaíba, 116, em Leopoldina, na zona da Mata, e na 274, em Três Marias, na região Central. O último registro de trânsito fluindo sem interdições foi na BR-381, em Sabará, na chegada a Belo Horizonte.

No perfil da Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais não há registros de ocorrências nesta quarta-feira.